Сакура, собирательница карт. Том 7.

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Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

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День за днем Эриоль испытывает Сакуру, устраивая для нее волшебные ловушки. Постепенно карты Клоу меняют свой облик, подстраиваясь под силу новой владычицы. Скоро грянет буря… Но Юэ, второй хранитель Сакуры и волшебных карт, к ней не готов: он вот-вот исчезнет. А вместе с ним и Юкито! Кто поможет ему? И что Тоя безуспешно пытается сказать Юкито?

какая карточка попадается в 7 томе? мне попалась с юкито и тойей, но по сути, как говорят, должна была со спинель-саном😭😭 Добрый день. В 7м томе карточка со Спинель-сан.