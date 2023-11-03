Сакура, собирательница карт. Том 7.

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Сакура, собирательница карт. Том 7. манга
7%
Сакура, собирательница карт
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

День за днем Эриоль испытывает Сакуру, устраивая для нее волшебные ловушки. Постепенно карты Клоу меняют свой облик, подстраиваясь под силу новой владычицы. Скоро грянет буря… Но Юэ, второй хранитель Сакуры и волшебных карт, к ней не готов: он вот-вот исчезнет. А вместе с ним и Юкито! Кто поможет ему? И что Тоя безуспешно пытается сказать Юкито?

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