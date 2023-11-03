Сакура, собирательница карт. Том 2.

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Сакура, собирательница карт. Том 2. манга
7%
Сакура, собирательница карт
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Прошло девять месяцев, Сакура по-прежнему собирает карты, хорошо учится и проводит время с друзьями. Но тут в их класс посреди учебного года переводится мальчик по имени Сяолан. Ничего не объясняя, он требует от Сакуры отдать карты Клоу! Сакура теряется, но ее поддерживает Кербер и говорит, что ее волшебной силы хватит, чтобы со всем справиться. Вот только карты прознали о Сакуре и все чаще пытаются на нее напасть. В итоге пострадает даже ее старший брат — вредина Тоя!

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