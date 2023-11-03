Сакура, собирательница карт. Том 2.

Прошло девять месяцев, Сакура по-прежнему собирает карты, хорошо учится и проводит время с друзьями. Но тут в их класс посреди учебного года переводится мальчик по имени Сяолан. Ничего не объясняя, он требует от Сакуры отдать карты Клоу! Сакура теряется, но ее поддерживает Кербер и говорит, что ее волшебной силы хватит, чтобы со всем справиться. Вот только карты прознали о Сакуре и все чаще пытаются на нее напасть. В итоге пострадает даже ее старший брат — вредина Тоя!