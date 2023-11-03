Комплект манги Сакура, собирательница карт (1-3 том)

Том 1

Сакура Киномото — самая обычная девочка: учится в четвертом классе, ходит в кружок чирлидеров, обожает физкультуру и не любит математику. Папа у нее — профессор-археолог, а еще есть вредный старший брат… Но все меняется, когда Сакура открывает таинственную книгу, и откуда вылетают волшебные карты. Оставшись без хозяина, они начинают творить зло, и теперь Сакуре нужно взять на себя почетную миссию собирательницы карт и стать волшебницей! На этом нелегком пути ей поможет лучшая подруга Томоё-тян и Зверь печати, загадочный хранитель книги…



Том 2

Прошло девять месяцев, Сакура по-прежнему собирает карты, хорошо учится и проводит время с друзьями. Но тут в их класс посреди учебного года переводится мальчик по имени Сяолан. Ничего не объясняя, он требует от Сакуры отдать карты Клоу! Сакура теряется, но ее поддерживает Кербер и говорит, что ее волшебной силы хватит, чтобы со всем справиться. Вот только карты прознали о Сакуре и все чаще пытаются на нее напасть. В итоге пострадает даже ее старший брат — вредина Тоя!



Том 3

Пока Сакура старательно собирает карты, к ним в школу приходит на работу новая учительница Кахо Мидзуки, и она очень таинственная девушка. Общаясь с ней, Сакура узнает, что она помогает как жрица в храме, предсказывает будущее, как-то связана со всем необычным, а Сяолан вообще называет Мидзуки-сэнсэй волшебницей! Кто она такая? Хочет навредить? Или помочь? И что ее связывает с Тоей, братом Сакуры?