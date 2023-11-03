Сакура, собирательница карт. Том 5.

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Сакура, собирательница карт. Том 5. манга
7%
Сакура, собирательница карт
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сакура ловит последнюю карту, и тут же является второй хранитель печати — загадочный Юэ, которого нарекли судьей. Он должен устроить Сакуре тяжелейшее испытание, чтобы узнать, готова ли она стать владычицей карт Клоу. Наконец все тайное становится явным, и отступать больше нельзя. Ведь если Сакура не справится, она «принесет погибель» своему миру и обречет на большое несчастье всех близких и дорогих людей!

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