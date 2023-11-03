Сакура, собирательница карт. Том 8.

Сакура постепенно становится сильнее, и ее карты Клоу превращаются в карты Сакуры. В один день она запоминает вещий сон, где ее ждет на Токийской телебашне таинственный мальчик. Кто он? Что за силуэты, похожие на Юэ и Кербера? И что будет, если на школьном фестивале Сакура признается Юкито в любви?