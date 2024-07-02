Сакура, собирательница карт. Том 3.

Пока Сакура старательно собирает карты, к ним в школу приходит на работу новая учительница Кахо Мидзуки, и она очень таинственная девушка. Общаясь с ней, Сакура узнает, что она помогает как жрица в храме, предсказывает будущее, как-то связана со всем необычным, а Сяолан вообще называет Мидзуки-сэнсэй волшебницей! Кто она такая? Хочет навредить? Или помочь? И что ее связывает с Тоей, братом Сакуры?