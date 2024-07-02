Сакура, собирательница карт. Том 3.

1 отзыв
Сакура, собирательница карт. Том 3. манга
7%
Сакура, собирательница карт
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Пока Сакура старательно собирает карты, к ним в школу приходит на работу новая учительница Кахо Мидзуки, и она очень таинственная девушка. Общаясь с ней, Сакура узнает, что она помогает как жрица в храме, предсказывает будущее, как-то связана со всем необычным, а Сяолан вообще называет Мидзуки-сэнсэй волшебницей! Кто она такая? Хочет навредить? Или помочь? И что ее связывает с Тоей, братом Сакуры?

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