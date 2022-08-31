Комплект манги Тетрадь дружбы Нацумэ (1-3 том)

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Комплект манги Тетрадь дружбы Нацумэ (1-3 том) манга
16% 5%
Тетрадь дружбы Нацумэ
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
2 970 ₽
2 485 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Том 1
Такаси Нацумэ всегда отличался от сверстников из-за семейного дара – или, скорее, проклятия: способности видеть духов. Но помимо этого дара ему в наследство от бабушки досталась Тетрадь дружбы – сборник контрактов с потусторонними существами. С тех самых пор духи объявили на него охоту. Обзаведясь личным телохранителем в лице Коти-сэнсэя и решив вернуть записанные в тетради имена их владельцам, Нацумэ ступает на путь, полный опасностей и тайн. Что ждет его впереди?.. 

Том 2
Такаси Нацумэ – подросток, получивший в наследство от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы – сборник контрактов с потусторонними существами. С тех пор он день за днем возвращает духам их имена. Но однажды к нему является черный кот, ну очень похожий на Котю-сэнсэя, и сбегает, прихватив с собой тетрадь. Что встретят на своем пути пустившиеся за воришкой в погоню Нацумэ и его дух-телохранитель? 

Том 3
Тетрадь дружбы — пачка контрактов с потусторонними существами, которая досталась подростку Такаси Нацумэ в наследство от его бабушки Рэйко. Став хозяином тетради, Нацумэ день за днем возвращает записанные в ней имена законным владельцам. Как-то раз на пустыре он встречает девочку по имени Таки, которая рисует на земле магические круги в поисках духа, наложившего на нее проклятье. Нацумэ решает ей помочь, но и сам становится его жертвой!

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