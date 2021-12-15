Комплект манги Восхождение Героя Щита (1-3 том)

Том 1

Иватани Наофуми - типичный отаку, которого нагло призывают в другой мир и просят спасти мир, попутно став одним из четырех героев, "Героем Щита". Недолго ломаясь, он все-таки решается пойти и спасти мир. И все бы ничего, если бы парня не ограбили на третий день, да еще и в изнасиловании обвинили... Ограбленный и униженный перед обществом, Наофуми решает найти обидчиков и задать им жару. Помогать с этим ему будет девушка из расы енотолюдей, которую он выкупил у работорговца... Неужели после такой катастрофы на его жизненном пути именно она - то , в чём он так нуждается?! Потрясающая история о том , как парень выбирается из пучины отчаяния!



Том 2

На королевство нападает новая волна несущих горе, и пока остальные воители стараются перещеголять друг друга в убийстве демонов, Наофуми с Рафталией спасают простых жителей, о которых никто не подумал. Тем временем Мотоясу, Герой Копья, случайно узнает, что Наофуми держит рабыню - неслыханно! Мотоясу решает, что тот должен поплатиться за эту наглость...



Том 3

Из яйца монстра, купленного Наофуми и Рафталией у их старого знакомого, загадочного торговца, вылупился птенец филориала - одной из тех птиц, которых в этом мире запрягают в повозки вместо лошадей. Довольный удачной покупкой Наофуми называет птенца Фило. Но Фило на удивление быстро растет и, похоже, собирается в один прекрасный день превратиться во что-то другое...