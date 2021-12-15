Восхождение Героя Щита. Том 7.

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Фитолия, королева филориалов всего мира, велит Наофуми объединить силы с остальными героями — в противном случае она угрожает уничтожить их и призвать для защиты мира новую четверку. Встретив Мотоясу, Героя Копья, Наофуми пытается предложить ему перемирие — но тот, как обычно, не желает ничего слушать и вдобавок обвиняет Наофуми в гибели Рэна и Ицуки! Неужели двое из четверых героев действительно погибли?..