Восхождение Героя Щита. Том 7.

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Восхождение Героя Щита. Том 7. манга
7%
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Фитолия, королева филориалов всего мира, велит Наофуми объединить силы с остальными героями — в противном случае она угрожает уничтожить их и призвать для защиты мира новую четверку. Встретив Мотоясу, Героя Копья, Наофуми пытается предложить ему перемирие — но тот, как обычно, не желает ничего слушать и вдобавок обвиняет Наофуми в гибели Рэна и Ицуки! Неужели двое из четверых героев действительно погибли?..

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