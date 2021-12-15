Восхождение Героя Щита. Том 8.

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Наофуми наконец встретился лицом к лицу со своим главным врагом: это первосвященник Церкви Трех Героев, который пытался обманом рассорить его с остальными героями. Но в кои-то веки разум победил: Наофуми удалось разрешить непонимание и объединиться с Героями Копья, Меча и Лука. Смогут ли они вместе выстоять против первосвященника, вообразившего себя самим Господом Богом? И успеют ли на помощь героям карательные войска, посланные королевой?