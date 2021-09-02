Восхождение Героя Щита. Том 4.

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Издание содержит цветные иллюстрации.
Новая знакомая Наофуми - приветливая девочка, которая очень любит филориалов - не так проста, как кажется на первый взгляд, и, судя по всему, облечена большой властью. Кто же она такая?.. Тем временем на королевство надвигается новая волна чудовищ...