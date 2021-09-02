Восхождение Героя Щита. Том 4.

1 отзыв
Восхождение Героя Щита. Том 4. манга
7%
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Новая знакомая Наофуми - приветливая девочка, которая очень любит филориалов - не так проста, как кажется на первый взгляд, и, судя по всему, облечена большой властью. Кто же она такая?.. Тем временем на королевство надвигается новая волна чудовищ...

Отзывы и вопросы

A

П

Науфуми как обычно в своём репертуаре

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