Комплект манги Восхождение Героя Щита. (1-6 том)

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Комплект манги Восхождение Героя Щита. (1-6 том) манга
21%
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
4 140 ₽
3 290 ₽
Специальная цена

Описание

Иватани Наофуми - типичный отаку, которого нагло призывают в другой мир и просят спасти мир, попутно став одним из четырех героев, "Героем Щита". Недолго ломаясь, он все-таки решается пойти и спасти мир. И все бы ничего, если бы парня не ограбили на третий день, да еще и в изнасиловании обвинили... Ограбленный и униженный перед обществом, Наофуми решает найти обидчиков и задать им жару. Помогать с этим ему будет девушка из расы енотолюдей, которую он выкупил у работорговца... Неужели после такой катастрофы на его жизненном пути именно она - то , в чём он так нуждается?! Потрясающая история о том , как парень выбирается из пучины отчаяния!

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