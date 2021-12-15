Восхождение Героя Щита. Том 9.

Издание содержит цветные иллюстрации.

Конфликт с Церковью Трех Героев остался позади, а Наофуми и Герои Копья, Меча и Лука наконец-то нашли общий язык. Но миру по-прежнему угрожают волны демонов - а значит, надо постараться стать сильнее. Наофуми и его друзья отправляются на остров Каль-Мира, известное место прокачки, где раз в десять лет происходит явление, позволяющее получать больше опыта. Там им предстоит встретиться с монстрами всех мастей, а также обрести новых друзей... или все же врагов?..