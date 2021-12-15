Восхождение Героя Щита. Том 13.

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Королева просит Наофуми и остальных героев победить неведомых чудовищ, которые уже какое-то время терзают соседние страны, а теперь объявились и в Мелромарке. Все эти существа — фамильяры легендарной гигантской черепахи с горой на спине. Оказывается, она не только существует на самом деле, но пробудилась и движется, стирая с лица земли целые поселения!..