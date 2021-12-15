Восхождение Героя Щита. Том 14.

Пытаясь предотвратить разрушение королевства, Наофуми и его товарищи наконец-то встречают Ост Хорай, фамильяра Призрачной черепахи. Она молит помочь «исполнить ее долг», но все попытки тщетны — черепаха становится лишь сильнее. После изнурительной борьбы Наофуми и его товарищи наконец-то разыскивают сердце черепахи, но кого они встречают на своем пути! Неужели старые знакомцы действительно враги и замыслили что-то ужасное?..