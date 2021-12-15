Восхождение Героя Щита. Том 12.

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Восхождение Героя Щита. Том 12. манга
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  • Tate no Yuusha no Nariagari. Vol.12.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-5679
  • Вес: 245 гр.
  • Источник: Tate no Yuusha no Nariagari
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 166
  • Год выпуска: 2020
  • Жанр: Фэнтези, Сёнэн и Романтика
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Кю Айя и Юсаги Анэко
  • ISBN: 978-5-91996-310-3
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 и Апрель 2022 (Допечатка)
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Вместе с Рисией в команду Наофуми приходит и еще один новый участник. Время тренироваться в поте лица! Благодаря королеве у них появляются преподаватели, которые смогут научить кое-чему полезному не только новичков, но и самого Наофуми: он постепенно осознает, что мастерство в настоящем бою отнюдь не всегда связано с прокачкой...

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