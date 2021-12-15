Восхождение Героя Щита. Том 12.

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Вместе с Рисией в команду Наофуми приходит и еще один новый участник. Время тренироваться в поте лица! Благодаря королеве у них появляются преподаватели, которые смогут научить кое-чему полезному не только новичков, но и самого Наофуми: он постепенно осознает, что мастерство в настоящем бою отнюдь не всегда связано с прокачкой...