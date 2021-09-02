Восхождение Героя Щита. Том 2.

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На королевство нападает новая волна несущих горе, и пока остальные воители стараются перещеголять друг друга в убийстве демонов, Наофуми с Рафталией спасают простых жителей, о которых никто не подумал. Тем временем Мотоясу, Герой Копья, случайно узнает, что Наофуми держит рабыню - неслыханно! Мотоясу решает, что тот должен поплатиться за эту наглость...