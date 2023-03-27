Восхождение Героя Щита. Том 18.

Пока Наофуми вызволяет Фило из плена, Рафталия в компании Грасс и остальных случайно попадает на церемонию выбора кланового оружия. Наофуми понимает, что теперь им придется считаться с правилами нового мира, какими бы странными они ни были. Удастся ли им наконец встретиться?..