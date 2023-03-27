Восхождение Героя Щита. Том 18.

Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Пока Наофуми вызволяет Фило из плена, Рафталия в компании Грасс и остальных случайно попадает на церемонию выбора кланового оружия. Наофуми понимает, что теперь им придется считаться с правилами нового мира, какими бы странными они ни были. Удастся ли им наконец встретиться?..