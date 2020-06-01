Восхождение Героя Щита. Том 11.

Наофуми узнает, что Ларк и Терис, с которыми он успел подружиться — такие же герои, как он сам, но из другого мира. Значит, четверо святых героев — не единственные в своем роде?.. Чем дальше, тем больше появляется вопросов без ответа. Пока что ясно одно — надо без устали тренироваться, чтобы стать сильнее и суметь противостоять любой опасности. Может, дела пойдут на лад с появлением нового члена команды?..