Восхождение Героя Щита. Том 3.

1 отзыв
Восхождение Героя Щита. Том 3. манга
7%
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Из яйца монстра, купленного Наофуми и Рафталией у их старого знакомого, загадочного торговца, вылупился птенец филориала - одной из тех птиц, которых в этом мире запрягают в повозки вместо лошадей. Довольный удачной покупкой Наофуми называет птенца Фило. Но Фило на удивление быстро растет и, похоже, собирается в один прекрасный день превратиться во что-то другое...

Отзывы и вопросы

A

А

Очень не понравилось качество супер-обложки, слишком свободная, края плохо подогнуты и плёнкой перетянуты до сгибания в обратную сторону. Стоять на полке такой том будет выбиваясь из ряда... Пожалуйста, проконтролируйте качество наложения суперобложки. К самой манге вопросов нет)

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