Восхождение Героя Щита. Том 3.

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Из яйца монстра, купленного Наофуми и Рафталией у их старого знакомого, загадочного торговца, вылупился птенец филориала - одной из тех птиц, которых в этом мире запрягают в повозки вместо лошадей. Довольный удачной покупкой Наофуми называет птенца Фило. Но Фило на удивление быстро растет и, похоже, собирается в один прекрасный день превратиться во что-то другое...