Восхождение Героя Щита. Том 6.

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Восхождение Героя Щита. Том 6. манга
7%
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

После долгого путешествия Наофуми и его спутники наконец-то оказываются в стране зверолюдей и получают приглашение отдохнуть в имении барона Сэаэтто, с которым Наофуми не так давно встречался на аукционе. Но о прибытии Героя Щита становится известно врагу барона, дворянину из соседних владений, который берет в плен принцессу Мэлти...

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