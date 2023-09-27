Восхождение Героя Щита. Том 1.

4 отзыва
Восхождение Героя Щита. Том 1. манга
7%
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Иватани Наофуми - типичный отаку, которого нагло призывают в другой мир и просят спасти мир, попутно став одним из четырех героев, "Героем Щита". Недолго ломаясь, он все-таки решается пойти и спасти мир. И все бы ничего, если бы парня не ограбили на третий день, да еще и в изнасиловании обвинили... Ограбленный и униженный перед обществом, Наофуми решает найти обидчиков и задать им жару. Помогать с этим ему будет девушка из расы енотолюдей, которую он выкупил у работорговца... Неужели после такой катастрофы на его жизненном пути именно она - то , в чём он так нуждается?! Потрясающая история о том , как парень выбирается из пучины отчаяния!

Отзывы и вопросы

A

Z

Манга конечно хорошая, только в манге не рассказали про некоторые щиты Науфуми, но это не так и мешает, а в аниме вообще нечего не рассказали про щиты и аниме вообще не похожа а мангу, но эта манга очень хорошая всем советую.

D

Лучше манги не читал

П

Превосходная манга, всем советую

К

Отличная манга

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