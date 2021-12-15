Восхождение Героя Щита. Том 5.

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Восхождение Героя Щита. Том 5. манга
7%
Восхождение Героя Щита
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
690 ₽
640 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

На страну обрушивается очередная волна демонов, среди которых — враг удивительной силы, таинственная девушка в кимоно, называющая себя Грасс. Наофуми понимает, что с нынешними боевыми навыками следующую волну ему не пережить, но король не дает Герою Щита и его соратникам соизволения на повышение уровня. Наофуми надеется повысить уровень в соседнем королевстве, но в довершение всех неприятностей его объявляют в розыск за похищение принцессы... Также в этот том входят две главы из ранобэ "Подглядывает или нет" и "Ювелир и торговец", написанные Юсаги Анэко

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