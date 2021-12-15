Восхождение Героя Щита. Том 16.

В погоне за Героем Книги Наофуми вместе с командой отправляется в другой мир, но во время перехода через пространственный поток теряет сознание. Он приходит в себя уже в тюрьме и обнаруживает, что Рафталия и Фило куда-то пропали... Кроме того, уровни Наофуми и Лисии опустились до первого, и стоило им попытаться сбежать, как перед ними появляется загадочная девочка, называющая себя одной из четырех великих героев!..