Комплект манги Король шаманов (1-3 том)

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Комплект манги Король шаманов (1-3 том) манга
17% 5%
Король шаманов
Том 1
Том 2
Том 3
Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
3 870 ₽
3 215 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Том 1
Здесь лучшие шаманы мира схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!
В класс Манты Оямады переводится странный парень Ё Асакура. Он называет себя "шаманом" и говорит, что приехал в Токио, чтобы заручиться поддержкой сильных духов. В первую очередь Ё хочет помочь призраку легендарного самурая...

Том 2
Не успел Ё пережить нападения Рэна и Дзюн Тао и вернуться к своим тренировкам, как перед ним и его друзьями предстает дух, который вот уже шестьсот лет мечтает отомстить Амидамару. Затем над Токио загорается загадочная звезда, и она предвещает неизбежные перемены как в жизни Ё, так и других шаманов...

Том 3
Битва с Хорохоро подходит к концу, и, несмотря на мощнейший прием айну, Ё переходит на следующий этап, где ему придется сразиться с небывало могущественным противником — некромантом Фаустом VIII, готовым выставить целую армию мертвецов! Как противостоять ему?..

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