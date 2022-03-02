Комплект манги Король шаманов (1-3 том)

Том 1

Здесь лучшие шаманы мира схлестнутся в поединке, чтобы определить, кто достоин титула Короля шаманов и покорит всемогущего Короля духов!

В класс Манты Оямады переводится странный парень Ё Асакура. Он называет себя "шаманом" и говорит, что приехал в Токио, чтобы заручиться поддержкой сильных духов. В первую очередь Ё хочет помочь призраку легендарного самурая...



Том 2

Не успел Ё пережить нападения Рэна и Дзюн Тао и вернуться к своим тренировкам, как перед ним и его друзьями предстает дух, который вот уже шестьсот лет мечтает отомстить Амидамару. Затем над Токио загорается загадочная звезда, и она предвещает неизбежные перемены как в жизни Ё, так и других шаманов...



Том 3

Битва с Хорохоро подходит к концу, и, несмотря на мощнейший прием айну, Ё переходит на следующий этап, где ему придется сразиться с небывало могущественным противником — некромантом Фаустом VIII, готовым выставить целую армию мертвецов! Как противостоять ему?..