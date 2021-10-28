Дух чудес

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Дух чудес манга
45%
  • Spirit of Wonder
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7982
  • Вес: 675 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 13,9 x 20 см.
  • Количество страниц: 406
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кэндзи Цурута
  • ISBN: 978-5-905295-91-1
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Описание

«Дух чудес» — сборник из 12 научно-фантастических рассказов, нарисованных Кэндзи Цурутой с 1986 по 1995 годы.

Телепорт для полёта на Луну, машина времени, эфирный дирижабль, отражатель пространства, антигравитационная установка — такие элементы автор вплетает в ткань реальности и создаёт свои удивительные миры. И пусть именно эти небывалые устройства привносят в рассказы элемент научной фантастики, Цурута не заостряет на них внимание, ведь для него намного важнее то, как эти изобретения помогают сделать жизнь людей лучше и как благодаря им рождаются миры, пропитанные духом приключений, духом романтики и духом чудес.

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