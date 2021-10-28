«Дух чудес» — сборник из 12 научно-фантастических рассказов, нарисованных Кэндзи Цурутой с 1986 по 1995 годы.

Телепорт для полёта на Луну, машина времени, эфирный дирижабль, отражатель пространства, антигравитационная установка — такие элементы автор вплетает в ткань реальности и создаёт свои удивительные миры. И пусть именно эти небывалые устройства привносят в рассказы элемент научной фантастики, Цурута не заостряет на них внимание, ведь для него намного важнее то, как эти изобретения помогают сделать жизнь людей лучше и как благодаря им рождаются миры, пропитанные духом приключений, духом романтики и духом чудес.