Артбук Хеллбой: 25 лет обложек.

Этот артбук издан в честь 25-летнего юбилея первого выпуска «Хеллбоя». В нем собрано более 180 полностраничных иллюстраций-обложек авторства Майка Миньолы, Ричарда Корбена, Дункана Фегредо и многих других художников.

Артбук открывают предисловие колориста Дейва Стюарта и вступление самого Миньолы. Эта книга наверняка придется по душе как фанатам «Хеллбоя», так и поклонникам комиксов в целом.