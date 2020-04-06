Артбук Хеллбой: 25 лет обложек.

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Артбук Хеллбой: 25 лет обложек. артбук
7%
Оригинальная цена
1 990 ₽
1 850 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Этот артбук издан в честь 25-летнего юбилея первого выпуска «Хеллбоя». В нем собрано более 180 полностраничных иллюстраций-обложек авторства Майка Миньолы, Ричарда Корбена, Дункана Фегредо и многих других художников.

Артбук открывают предисловие колориста Дейва Стюарта и вступление самого Миньолы. Эта книга наверняка придется по душе как фанатам «Хеллбоя», так и поклонникам комиксов в целом.

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