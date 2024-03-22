Красота на кончиках пальцев. Иллюстрации Чжи Цзяньтан

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Красота на кончиках пальцев. Иллюстрации Чжи Цзяньтан артбук
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-12160
  • Вес: 700 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 21 x 28 см.
  • Количество страниц: 144
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Чжи Цзяньтан
  • ISBN: 978-5-17-160521-6
  • Дата выхода: Апрель 2024
1 510 ₽

Описание

Чжи Цзяньтан — популярная китайская художница, известная своими работами в традиционном стиле. В книге, помимо невероятной коллекции изящных рисунков, вы найдете практические советы по рисованию иллюстрации для обложки издания. Работы с искусной композицией также дополняются старинными стихотворениями разных династий. Артбук понравится поклонникам традиционного китайского искусства, маньхуа, манги и других графических историй, а также тем, кто увлекается компьютерной графикой.

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