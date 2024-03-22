Красота на кончиках пальцев. Иллюстрации Чжи Цзяньтан

Чжи Цзяньтан — популярная китайская художница, известная своими работами в традиционном стиле. В книге, помимо невероятной коллекции изящных рисунков, вы найдете практические советы по рисованию иллюстрации для обложки издания. Работы с искусной композицией также дополняются старинными стихотворениями разных династий. Артбук понравится поклонникам традиционного китайского искусства, маньхуа, манги и других графических историй, а также тем, кто увлекается компьютерной графикой.