CLAMP COLOR KURO, официальные иллюстрации с выставки CLAMP

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Приготовьтесь к цветовым и образным контрастам! Ведь перед вами уникальное коллекционное издание артбуков CLAMP COLOR KURO&SHIRO, созданное как итог 35-летнего творчества коллектива несравненных мангак. Прежде эти работы выставлялись в Национальном центре искусств Токио в 2024 году, и каждая из них по праву признана непревзойденным шедевром.
Прямо перед вами часть KURO, что означает «черный», и внутри вас ждут самые тонкие и готические образы из франшиз xxxHOLIC, «Хроники крыльев», X, Tokyo Babylon, RG Veda, CLOVER и многое другое. Черное кружево, китайский шелк, традиционное японское искусство, строгие и четкие линии, роковые образы — все это дух и эстетика KURO.