В поисках тени меж цветов. Иллюстрации Гу Гэли

Гу Гэли — популярная китайская художница с чарующим стилем. Ее рисунки украшают многие издания в Китае, в том числе известный роман Цан Юэ "Баллада о нефритовой кости". Гу Гэли также известна своими работами для журнала "Иллюстрированные романы". Перед вами её первый артбук, в который вошло сто четыре рисунка — настоящая услада для глаз. Иллюстрации делятся на пять основных тем. Фэнтези-мотивы, традиционные костюмы и невероятная красота персонажей не оставят вас равнодушными.

Коснитесь опадающих лепестков цветов и отыщите свой путь среди теней…