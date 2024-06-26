В поисках тени меж цветов. Иллюстрации Гу Гэли

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В поисках тени меж цветов. Иллюстрации Гу Гэли артбук
  • Sweep the Flowers for the Path
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-12287
  • Вес: 600 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 21 x 28 см.
  • Количество страниц: 152
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Гу Гэли
  • ISBN: 978-5-17-160458-5
  • Дата выхода: Июль 2024
1 610 ₽

Описание

Гу Гэли — популярная китайская художница с чарующим стилем. Ее рисунки украшают многие издания в Китае, в том числе известный роман Цан Юэ "Баллада о нефритовой кости". Гу Гэли также известна своими работами для журнала "Иллюстрированные романы". Перед вами её первый артбук, в который вошло сто четыре рисунка — настоящая услада для глаз. Иллюстрации делятся на пять основных тем. Фэнтези-мотивы, традиционные костюмы и невероятная красота персонажей не оставят вас равнодушными.
Коснитесь опадающих лепестков цветов и отыщите свой путь среди теней…

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