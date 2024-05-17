Бесплодные земли. Артбук постапокалиптической вселенной

Перед вами — мрачные мечты об Апокалипсисе, пропитанные невероятной любовью к жизни и восхищением перед природой. Под одной обложкой собрана коллекция работ шестнадцати художников со всего мира. В своих работах они размышляют о жизни после Судного дня, рассказывают о вдохновивших их идеях и делятся историями, которые стоят за дивным новым миром. На страницах артбука вы найдете более 70 иллюстраций, где раскинулись пустынные пейзажи будущего мира, опустошенного бедствиями Апокалипсиса и в то же время воспевается способность самой природы к обновлению.