Артбук популярной китайской художницы Цзюнь Лин, набравшей сотни тысяч подписчиков в Weibo. Ее работы украшают обложки многих китайских, тайских и вьетнамских изданий, одна из них – к роману популярной китайской писательницы Цзюлу Фэйсян.

В данное издание вошли диджитал-работы, акварельные иллюстрации и концептуальные зарисовки Цзюнь Лин. Вдохновленная красотой традиционного китайского наряда, мрачным очарованием вампиров и изящной хрупкостью девушек, художница создала сюжеты, которые пленят взгляд самого искушенного зрителя.

«Бессмертие. Коллекция иллюстраций Цзюнь Лин», как и другие артбуки от издательства «Кислород», выполнены на мелованной бумаге и станут отличным подарком ценителям прекрасного.