Бессмертие. Коллекция иллюстраций Цзюнь Лин

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Бессмертие. Коллекция иллюстраций Цзюнь Лин артбук
19%
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-12733
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: O2. Young adult книги
  • Размер: 24 x 32 см.
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2024
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Цзюнь Лин
  • ISBN: 978-5-353-11192-4
  • Дата выхода: Ноябрь 2024
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1 315 ₽
1 070 ₽
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Описание

Артбук популярной китайской художницы Цзюнь Лин, набравшей сотни тысяч подписчиков в Weibo. Ее работы украшают обложки многих китайских, тайских и вьетнамских изданий, одна из них – к роману популярной китайской писательницы Цзюлу Фэйсян.

В данное издание вошли диджитал-работы, акварельные иллюстрации и концептуальные зарисовки Цзюнь Лин. Вдохновленная красотой традиционного китайского наряда, мрачным очарованием вампиров и изящной хрупкостью девушек, художница создала сюжеты, которые пленят взгляд самого искушенного зрителя.

«Бессмертие. Коллекция иллюстраций Цзюнь Лин», как и другие артбуки от издательства «Кислород», выполнены на мелованной бумаге и станут отличным подарком ценителям прекрасного.

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