Набор артбуков CLAMP COLOR KURO&SHIRO

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Набор артбуков CLAMP COLOR KURO&SHIRO артбук
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  • CLAMP COLOR KURO&SHIRO
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-14288
  • Вес: 2800 гр.
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 21 x 30 см.
  • Количество страниц: 144
  • Год выпуска: 2026
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Серия: CLAMP COLOR
  • Автор: CLAMP
  • Дата выхода: 2026
CLAMP COLOR
Сакура, собирательница карт
K&S
KURO
SHIRO

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
5 380 ₽
4 840 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Приготовьтесь к цветовым и образным контрастам! Ведь перед вами уникальное коллекционное издание артбуков CLAMP COLOR KURO&SHIRO, созданное как итог 35-летнего творчества коллектива несравненных мангак. Прежде эти работы выставлялись в Национальном центре искусств Токио в 2024 году, и каждая из них по праву признана непревзойденным шедевром.

CLAMP COLOR KURO
Прямо перед вами часть KURO, что означает «черный», и внутри вас ждут самые тонкие и готические образы из франшиз xxxHOLIC, «Хроники крыльев», X, Tokyo Babylon, RG Veda, CLOVER и многое другое. Черное кружево, китайский шелк, традиционное японское искусство, строгие и четкие линии, роковые образы — все это дух и эстетика KURO.

CLAMP COLOR SHIRO
Прямо перед вами часть SHIRO, что означает «белый», и внутри вас ждут самые воздушные и нежные образы из франшиз «Сакура, собирательница карт», «Хроники крыльев», X, Chobits и многое другое. Белые платья, ленты, цветы, традиционное европейское и японское искусство, вечная весна и яркая юность — все это дух и эстетика SHIRO.

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