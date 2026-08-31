Американская компания Funko выпускает коллекционные виниловые фигурки персонажей культовых фильмов, сериалов, мультиков, аниме и видеоигр. Изделия Funko выполнены в узнаваемом японском стиле «тиби», для которого характерны огромные глаза, непропорционально большая голова и маленькое тело. Сегодня ассортимент компании насчитывает тысячи фигурок по мотивам десятков мульт- и киновселенных, а также игровых миров и сериалов. Наряду с классической линейкой POP! бренд запустил дополнительную серию Dorbz, в которой все герои, в том числе злодеи, имеют очаровательные выражения лиц.
Почему стоит купить фигурки Funko POP
При первом взгляде на эти игрушки невольно задаёшься вопросом, кто с этим вообще будет играть. Однако «Фанко» – это именно коллекционные изделия, созданные для поклонников легендарных произведений или просто для собирателей артефактов гик-культуры. Без «Фанко» на полке сложно представить комнату современного подростка или более старшего почитателя вселенной «Звёздных войн», «Гарри Поттера», «Игры престолов», «Властелина колец» или другой саги. Вам стоит следить за новинками Funko и покупать их, если:
- вы любите какое-то легендарное кино, мультфильм, сериал или книгу;
- вы любите поп-культуру в целом и хотите оригинально оформить свою комнату;
- вы коллекционер;
- вы хотите иметь редкие коллекционные изделия, которые можно будет выгодно продать через несколько лет.
Где купить фигурки Funko
В обычном магазине игрушек продукцию «Фанко ПОП» купить почти невозможно, поэтому приходится заказывать через интернет. Однако многие интернет-магазины ставят очень высокие цены, вынуждая покупателей заказать поддельные фигурки на китайских сайтах. К сожалению, открыв долгожданную посылку, многие испытывают разочарование: внутри оказывается некачественная фигурка из резины или пластика с неаккуратным покрасом. Разницу между такой «Фанко» и оригинальной заметна даже далёкому от этой культуры человеку.
Где купить настоящие фигурки Funko не по заоблачной цене и с доставкой до вашего города? В интернет-магазине xlm.ru! В нашем ассортименте – оригинальные Funko POP! по самым популярным кинофильмам, анимационным лентам, видеоиграм и другим вселенным поп-культуры. Просто выберите нужный товар, и мы отправим его в любой город России!
Остались вопросы? Нужен совет или консультация? Напишите нам на info@xlm.ru.