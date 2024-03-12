Funko POP! Animation Samurai Jack Ashi (1053)

0 отзывов
Funko POP! Animation Samurai Jack Ashi (1053) фигурка
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-12111
  • Вес: 400 гр.
  • Источник: Samurai Jack
  • Размер: 11,5 x 9 x 16 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
1 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка Funko POP! Animation Samurai Jack Ashi по мотивам мультсериала "Самурай Джек".

Аши — это одна из дочерей Аку, ставшая союзницей Джека в 5 сезоне. Аши обладает особенной чертой характера, которая отличает её от своих сестёр: она любопытная, что не раз показывается во время их детских тренировок. Из-за этого она стала превосходным стратегом. Тем не менее, из-за своего затворничества она почти ничего не знает о мире. Из эмоций ей знакомы лишь безумие и злость.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем