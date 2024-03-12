Funko POP! Animation Samurai Jack Ashi (1053)

Фигурка Funko POP! Animation Samurai Jack Ashi по мотивам мультсериала "Самурай Джек".

Аши — это одна из дочерей Аку, ставшая союзницей Джека в 5 сезоне. Аши обладает особенной чертой характера, которая отличает её от своих сестёр: она любопытная, что не раз показывается во время их детских тренировок. Из-за этого она стала превосходным стратегом. Тем не менее, из-за своего затворничества она почти ничего не знает о мире. Из эмоций ей знакомы лишь безумие и злость.