Funko POP! Animation Boruto Sarada with Sharingan (1358)

Сарада Учиха — чуунин Деревни Скрытого Листа из клана Учиха. Так как Сарада росла без своего отца, она сначала пытается понять, кто она или чем она должна быть. Встретив отца благодаря помощи Наруто Узумаки, Сарада узнает, что она определяется связями, которыми она обладает с другими, и как член команды Конохамару, она стремится однажды стать Хокаге, чтобы образовать узы с максимально возможным количеством людей.