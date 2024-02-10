Funko POP! Animation Boruto Cho-Cho

2 190 ₽
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Коллекционная фигурка FUNKO POP Cho-Cho из серии "Boruto".
Чоучоу Акимичи — генин и член клана Акимичи Конохи. Вместе со своими товарищами по команде Иноджином Яманака и Шикадаем Нара, они формируют семнадцатое поколение команды Ино-Шика-Чоу.
Фигурки FUNKO POP отличаются высокой детализацией и уникальным дизайном в виде большой головы.