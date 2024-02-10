Funko POP! Animation Boruto Cho-Cho

Коллекционная фигурка FUNKO POP Cho-Cho из серии "Boruto".

Чоучоу Акимичи — генин и член клана Акимичи Конохи. Вместе со своими товарищами по команде Иноджином Яманака и Шикадаем Нара, они формируют семнадцатое поколение команды Ино-Шика-Чоу.

Фигурки FUNKO POP отличаются высокой детализацией и уникальным дизайном в виде большой головы.