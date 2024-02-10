Funko POP! Animation Boruto Cho-Cho

1 отзыв
Funko POP! Animation Boruto Cho-Cho фигурка
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-8911
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Boruto
  • Размер: 12 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
2 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Коллекционная фигурка FUNKO POP Cho-Cho из серии "Boruto".
Чоучоу Акимичи — генин и член клана Акимичи Конохи. Вместе со своими товарищами по команде Иноджином Яманака и Шикадаем Нара, они формируют семнадцатое поколение команды Ино-Шика-Чоу.
Фигурки FUNKO POP отличаются высокой детализацией и уникальным дизайном в виде большой головы. 

Отзывы и вопросы

A

Г

Лучшая девочка. Фигурка хорошая. Брака нет, всё понравилось

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