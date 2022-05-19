Funko POP! Animation Boruto Kawaki

2 190 ₽
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Коллекционная фигурка FUNKO POP Kawaki из серии "Boruto".
Каваки — ребёнок, воспитанный Карой чтобы стать будущим сосудом для Ишики Ооцуцуки и ключом к исполнению их самого большого желания.
Фигурки FUNKO POP отличаются высокой детализацией и уникальным дизайном в виде большой головы.