Funko POP! Animation Boruto Kawaki

Коллекционная фигурка FUNKO POP Kawaki из серии "Boruto".

Каваки — ребёнок, воспитанный Карой чтобы стать будущим сосудом для Ишики Ооцуцуки и ключом к исполнению их самого большого желания.

Фигурки FUNKO POP отличаются высокой детализацией и уникальным дизайном в виде большой головы.