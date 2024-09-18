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Фигурка Funko POP! Animation Inuyasha Jaken (1297) по мотивам аниме "InuYasha".
Джейкен - бесенок, чрезвычайно преданный Сесшомару, часто восхваляющий величие своего хозяина, к большому его раздражению. Хотя Джейкен и близко не так силен, как его учитель, он искусен во владении Нинтудзе. Он редко участвовал в битвах и фактически был убит одержимым Кайдзинбо вместе с Токиджином, но Сесшомару воскресил его с помощью Тенсейги.