Funko POP! Animation Inuyasha Jaken (1297)

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Funko POP! Animation Inuyasha Jaken (1297) фигурка
  • Категория: Funko POP!
  • Артикул: Funko-12663
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Inuyasha
  • Размер: 11.5 х 9 х 16 см.
  • Производитель: Funko
  • Материал: Винил
3 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка Funko POP! Animation Inuyasha Jaken (1297) по мотивам аниме "InuYasha".

Джейкен - бесенок, чрезвычайно преданный Сесшомару, часто восхваляющий величие своего хозяина, к большому его раздражению. Хотя Джейкен и близко не так силен, как его учитель, он искусен во владении Нинтудзе. Он редко участвовал в битвах и фактически был убит одержимым Кайдзинбо вместе с Токиджином, но Сесшомару воскресил его с помощью Тенсейги.

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