5 190 ₽
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"Нет ничего постыдного в том, чтобы сожалеть и плакать о прожитой жизни."
Nendoroid Kikyo, жрицы и хранительницы Камня Четырех Душ, из популярных аниме и манги Rumiko Takahashi «Inuyasha». У нее три лицевых панели: стандартное, решительное боевое и улыбающееся выражение лица.
Она также идет в комплекте со своим луком, стрелой и одним из Коллекционеров душ, демонов, которые приносят души Kikyo, чтобы поддерживать ее тело в живых. У нее также есть Камень Четырех Душ, ключевой предмет во всей серии.
Обязательно добавьте её в свою коллекцию вместе с Nendoroid Inuyasha!
©高橋留美子／小学館