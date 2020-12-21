Nendoroid Kikyo

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Nendoroid Kikyo фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-6376
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Inuyasha
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
5 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

"Нет ничего постыдного в том, чтобы сожалеть и плакать о прожитой жизни."

Nendoroid Kikyo, жрицы и хранительницы Камня Четырех Душ, из популярных аниме и манги Rumiko Takahashi «Inuyasha». У нее три лицевых панели: стандартное, решительное боевое и улыбающееся выражение лица.

Она также идет в комплекте со своим луком, стрелой и одним из Коллекционеров душ, демонов, которые приносят души Kikyo, чтобы поддерживать ее тело в живых. У нее также есть Камень Четырех Душ, ключевой предмет во всей серии.

Обязательно добавьте её в свою коллекцию вместе с Nendoroid Inuyasha!

©高橋留美子／小学館

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