"Нет ничего постыдного в том, чтобы сожалеть и плакать о прожитой жизни."

Nendoroid Kikyo, жрицы и хранительницы Камня Четырех Душ, из популярных аниме и манги Rumiko Takahashi «Inuyasha». У нее три лицевых панели: стандартное, решительное боевое и улыбающееся выражение лица.

Она также идет в комплекте со своим луком, стрелой и одним из Коллекционеров душ, демонов, которые приносят души Kikyo, чтобы поддерживать ее тело в живых. У нее также есть Камень Четырех Душ, ключевой предмет во всей серии.

Обязательно добавьте её в свою коллекцию вместе с Nendoroid Inuyasha!

©高橋留美子／小学館