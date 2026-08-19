Nendoroid Doll Kaworu Nagisa

Каору Нагиса из аниме «Rebuild of Evangelion» теперь доступен в виде фигурки серии Nendoroid Doll от компании Good Smile Company — в своей школьной форме! Фигурки Nendoroid Doll — это подвижные модели размером с ладонь; они оснащены головами от стандартных Nendoroid, но установлены на особые тела, напоминающие кукольные: они полностью подвижны, и их легко переодевать в различные наряды. Закажите Каору для своей коллекции уже сегодня!



Высота около 14 см



Комплектация: Фигурка, сменные кисти рук, рубашка, брюки, кроссовки (с магнитами в подошве), магнитная подставка (для обуви с магнитами в подошве), шарнирная стойка-держатель