Q Posket Evangelion Asuka Shikinami Langley Plugsuit Style

2 990 ₽
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Аска Шикинами Лэнгли - пилот Евангелиона-02 и, позднее, Евангелиона-03. Характер у неё резкий и часто высокомерный, что иногда делает её непростой для сотрудничества. Однако она также известна своим интеллектом и независимым характером, что сделало её уважаемым членом команды.
Высота: 14 см.