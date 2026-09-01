Аска Шикинами Лэнгли - пилот Евангелиона-02 и, позднее, Евангелиона-03. Характер у неё резкий и часто высокомерный, что иногда делает её непростой для сотрудничества. Однако она также известна своим интеллектом и независимым характером, что сделало её уважаемым членом команды.



Высота: 14 см.