Q Posket Evangelion Mari Makinami Illusstrious Plugsuit Style

2 990 ₽
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Мари Макинами - энергичная и загадочная личность, как правило, пребывает в позитивном настроении. Она дружелюбна, но в бою проявляет крайнюю агрессивность. Никогда не впадает в отчаянье, ко всему относится с юмором, но в важных делах серьёзна, находчива и решительна.
Высота: 14 см.