Q Posket Evangelion Mari Makinami Illusstrious Plugsuit Style

Мари Макинами - энергичная и загадочная личность, как правило, пребывает в позитивном настроении. Она дружелюбна, но в бою проявляет крайнюю агрессивность. Никогда не впадает в отчаянье, ко всему относится с юмором, но в важных делах серьёзна, находчива и решительна.



Высота: 14 см.