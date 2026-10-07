Nendoroid Plus Asuka Shikinami Langley Rubber Mascot

Аска Шикинами Лэнгли из «Rebuild of Evangelion» теперь представлена ​​в серии «Nendoroid Plus» от компании Good Smile Company! Эта компактная фигурка выполнена в том же милом стиле «чиби», что и стандартные нендороиды; благодаря небольшому размеру её удобно разместить где угодно или брать с собой в любые приключения! Закажите её для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 8 см.



Обратите внимание! Особенностью данной серии является статичность фигурки и отсутствие возможности заменить лицо/руки/ноги.