Nendoroid Plus Asuka Shikinami Langley Rubber Mascot

1 890 ₽
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Аска Шикинами Лэнгли из «Rebuild of Evangelion» теперь представлена в серии «Nendoroid Plus» от компании Good Smile Company! Эта компактная фигурка выполнена в том же милом стиле «чиби», что и стандартные нендороиды; благодаря небольшому размеру её удобно разместить где угодно или брать с собой в любые приключения! Закажите её для своей коллекции уже сегодня!
Высота — около 8 см.
Обратите внимание! Особенностью данной серии является статичность фигурки и отсутствие возможности заменить лицо/руки/ноги.