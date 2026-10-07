Nendoroid Plus Asuka Shikinami Langley Rubber Mascot

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Nendoroid Plus Asuka Shikinami Langley Rubber Mascot фигурка
1 890 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Аска Шикинами Лэнгли из «Rebuild of Evangelion» теперь представлена ​​в серии «Nendoroid Plus» от компании Good Smile Company! Эта компактная фигурка выполнена в том же милом стиле «чиби», что и стандартные нендороиды; благодаря небольшому размеру её удобно разместить где угодно или брать с собой в любые приключения! Закажите её для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 8 см.

Обратите внимание! Особенностью данной серии является статичность фигурки и отсутствие возможности заменить лицо/руки/ноги.

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