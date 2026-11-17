Великолепная сборная модель «Евангелиона-00» (Prototype-00) из телесериала «Евангелион» (Neon Genesis Evangelion) от компании Kotobukiya снова в продаже! После сборки модель становится полностью подвижной. В комплект входит множество аксессуаров: шланговый кабель, пневматическая винтовка, капсула пилота (entry plug), Копье Лонгиния, прогрессивный нож (который можно убрать в наплечный отсек) и глубинный заряд N2. Также прилагаются девять сменных кистей рук для удержания различного оружия. Конструкция брони на спине обеспечивает повышенную подвижность в области плеч, а элементы в районе шеи смещаются при наклоне головы вверх. В набор включены декали с маркировками. Модель совместима с подставкой M.S.G Flying Base R (продается отдельно). Заказывайте прямо сейчас!



Высота в собранном виде — около 19 см

Цвета деталей: синий, красный, серый, черный, серо-зеленый, белый, полупрозрачный зеленый