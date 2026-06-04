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Сборные модели
PLAMAX Asuka Shikinami Langley
Цена:
Цена
10 490 ₽
Купить
57%
Riding Sousa II (Body Color Black)
Цена:
6 990 ₽
2 980 ₽
Купить
33%
MODEROID Revolger
Цена:
5 299 ₽
3 540 ₽
Купить
Pokemon Plamo Collection. Eevee
PERFECT GRADE EVA-01 TEST TYPE
4%
Madoka Yuki 【Swim Style】
4%
Mutsumi Koashi
4%
Arsia
4%
MODEROID Fafner Mark Nicht
4%
Chaos & Pretty LITTLE RED
MODEROID Great Zeorymer
4%
FRAME ARMS GIRL GOURAI-KAI Ver.2 SAMURAI Form
4%
HEXA GEAR GOVERNOR QUEEN'S GUARD
4%
HEXA GEAR SIEG SPRINGER
4%
HEXA GEAR GOVERNOR IGNITE SPARTAN
4%
MODEROID 1/150 Plastic Model Soyuz Rocket & Transport Train (2nd re-run)
4%
MODEROID Gaiking
4%
Mobile Police Patlabor 1/43 AV-98 Ingram Unit 2
4%
MODEROID Ceres, the Spirit of Water
4%
MODEROID Rayearth, the Spirit of Fire
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Аниме магазин Xl Media
ул. Ефимова, дом 2
190031
Санкт-Петербург
Россия
Санкт-Петербург, Россия
Магазин
8 (800) 775-88-58
8 (812) 676-58-58
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ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл»
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