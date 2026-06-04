PLAMAX Asuka Shikinami Langley

Модель Аски Шикинами Лэнгли из аниме «Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь» от Max Factory возвращается! Изначально выпущенная в 2011 году в виде масштабной ПВХ-фигурки, каждая деталь оригинальной фигурки была отсканирована индивидуально, чтобы воссоздать её в виде пластиковой модели. Эта сборная модель сохраняет привлекательность оригинальной фигурки благодаря идеально сохранившейся детализации! При желании для более надежной сборки можно использовать клей. В комплект входят лицевые панели с тампонной печатью и детали, отлитые в цвете для легкой сборки; также включена подставка. Закажите Аску для своей коллекции уже сегодня! [



Примерно 20 см в высоту в собранном виде