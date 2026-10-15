Фигурка коллекционная Funism Evangelion Blind Box Vol 1 Mini Moe Project, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Funism Evangelion Blind Box Vol 1 Mini Moe Project, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15015
  • Вес: 310 гр.
  • Источник: Rebuild of Evangelion
  • Размер: 11.5 X 10.5 X 10.5
  • Производитель: Funism
  • Материал: PVC и ABS
1 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Серия представляет персонажей вселенной «Евангелион» в компактном формате, который отлично подходит для небольших коллекционных композиций.

Высота фигурки составляет 5 см, поэтому её удобно размещать на письменном столе, полке, витрине или рядом с другими миниатюрными коллекционными предметами. Несмотря на небольшой размер, фигурка станет узнаваемым тематическим акцентом для поклонника серии.

Дизайн конкретного экземпляра определяется случайным образом при распаковке коробки-сюрприза. Такой формат позволяет собирать разные варианты персонажей и постепенно формировать полноценную коллекцию Mini Moe Project. В коллекции представлено 12 основных и 2 секретные фигурки.

Высота фигурки: 5 см.

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