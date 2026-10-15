Фигурка коллекционная Funism Evangelion Blind Box Vol 1 Mini Moe Project, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Серия представляет персонажей вселенной «Евангелион» в компактном формате, который отлично подходит для небольших коллекционных композиций.



Высота фигурки составляет 5 см, поэтому её удобно размещать на письменном столе, полке, витрине или рядом с другими миниатюрными коллекционными предметами. Несмотря на небольшой размер, фигурка станет узнаваемым тематическим акцентом для поклонника серии.



Дизайн конкретного экземпляра определяется случайным образом при распаковке коробки-сюрприза. Такой формат позволяет собирать разные варианты персонажей и постепенно формировать полноценную коллекцию Mini Moe Project. В коллекции представлено 12 основных и 2 секретные фигурки.



Высота фигурки: 5 см.