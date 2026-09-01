Q Posket Evangelion Shinji Ikari Plugsuit Style

2 990 ₽
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Синдзи Икари - главный герой, третий из Детей, способных управлять боевыми роботами, "Евангелионами" разработанными организацией Gehirn и используемыми её преемником Nerv для защиты от таинственных созданий - Ангелов. Синдзи также называют "Третье Дитя".
Высота: 14 см.