Q Posket Evangelion Shinji Ikari Plugsuit Style

Синдзи Икари - главный герой, третий из Детей, способных управлять боевыми роботами, "Евангелионами" разработанными организацией Gehirn и используемыми её преемником Nerv для защиты от таинственных созданий - Ангелов. Синдзи также называют "Третье Дитя".



Высота: 14 см.