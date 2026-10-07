Mini Memory Shinji Ikari & Kaworu Nagisa

8 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Синдзи Икари и Каору Нагиса из проекта «Rebuild of Evangelion» теперь представлены в виде невероятно милых фигурок серии «Mini Memory» от компании Good Smile Company! Эта новая линейка фигурок в стиле «чиби» вдохновлена ключевыми сценами из различных произведений. Закажите их прямо сейчас и сделайте это памятное мгновение частью своей повседневной жизни!
Высота — около 8,5 см.