Mini Memory Shinji Ikari & Kaworu Nagisa

Синдзи Икари и Каору Нагиса из проекта «Rebuild of Evangelion» теперь представлены в виде невероятно милых фигурок серии «Mini Memory» от компании Good Smile Company! Эта новая линейка фигурок в стиле «чиби» вдохновлена ​​ключевыми сценами из различных произведений. Закажите их прямо сейчас и сделайте это памятное мгновение частью своей повседневной жизни!



Высота — около 8,5 см.